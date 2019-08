Vlaanderen investeert 1,9 miljoen euro in restauratie van Wilrijks districtshuis BJS

21 augustus 2019

15u53 0 Wilrijk Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA) investeert € 1,9 miljoen in de restauratie van het districtshuis van Wilrijk. Het statige gebouw dateert uit 1873 en is opgetrokken in neorenaissancestijl.

Met dit geld kan het historische schrijnwerk hersteld worden en opnieuw geschilderd in dezelfde kleur. Het enkel glas wordt vervangen door gelaagde glaspartijen uit ‘monumentenglas’, dat op traditionele manier ‘getrokken’ wordt zodat het geheel er nog altijd rustiek uitziet. Het gebouw behoudt dus zijn huidige uitzicht, maar zal er na de restauratie frisser uitzien en beter bestand zijn tegen de tand des tijds.

In 2017 sloten de stad Antwerpen en de Vlaamse regering een meerjarenovereenkomst voor investeringen in de districtshuizen. In totaal investeert Vlaanderen € 6,3 miljoen, verdeeld over 3 schijven. Weyts tekent met deze investering voor de laatste schijf.

Dankzij de Vlaamse steun werden ook al restauratiewerken uitgevoerd aan feestzaal De Harmonie in Antwerpen, het districtshuis van Merksem, kasteeldomein Hof van Veltwijck in Ekeren, het districtshuis van Borgerhout en kasteel Sorghvliedt in Hoboken.