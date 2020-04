Vijfjaarlijkse Geitestoet uitgesteld naar 2021: “Voorbereiding te onzeker door coronacrisis” ADA

05 april 2020

14u00 0 Wilrijk De Geitestoet zal op 20 september niet door de straten van Wilrijk trekken. De corona-ontwikkelingen dwingen de organisatoren om het vijfjaarlijkse evenement met één jaar uit te stellen naar zondag 19 september 2021.

Hoewel september nog veraf is, heeft de organisatie van de vijfjaarlijkse Geitestoet toch al beslist om de historische-folkloristische stoet niet te laten doorgaan. In de Geitestoet vertellen meer dan duizend figuranten de ontstaansgeschiedenis van het geitendorp Wilrijk via tal van taferelen en praalwagens. Sluitstuk is steeds de reus Lange Wapper. De vorige edities van de Geitestoet lokten steevast tienduizenden bezoekers naar Wilrijk.

De achtste editie van dit vijfjaarlijkse spektakel was gepland op zondag 20 september, maar wordt nu afgelast. “Uiteraard ligt de corona-epidemie aan de basis van deze afgelasting”, vertelt Raymond Van de Weyer, voorzitter van de organiserende vzw Geitestoet. “De gevolgen van het coronavirus zadelen de voorbereiding van onze stoet op met heel wat onzekerheden. Zo is het momenteel niet opportuun om de voorbereidingen verder te zetten en contracten af te sluiten. Daarnaast dreigen we belangrijke sponsorbudgetten te mislopen doordat bedrijven en middenstanders na deze crisis afhaken als sponsor. Wat uiteraard zeer begrijpelijk is. Ook de samenwerking met bijvoorbeeld scholen kwam door corona volledig op de helling te staan.”

“Enige juiste keuze”

Het Wilrijkse districtsbestuur en de vzw Geitestoet beslisten om de Geitestoet met een jaar te verplaatsen. “De nieuwe datum is zondag 19 september 2021, Wilrijkenaren noteren die best al in hun agenda”, zegt Werner Theuns, districtsschepen bevoegd voor de Geitestoet. “De organisatie heeft met de afgelasting op dit moment de enig juiste keuze gemaakt. Het district zal hen de komende maanden verder blijven ondersteunen om in 2021 een onvergetelijke Geitestoet aan te bieden aan de Wilrijkenaren.”