Verpleegster maakt schilderij over coronacrisis: “Mijn beide dochters waren besmet, dat grijpt je aan” Annelin Marien

03 mei 2020

10u00 5 Wilrijk Els Matthys (59) is al haar hele beroepsleven lang verpleegster in het UZA, maar haar vrije tijd spendeert ze vaak met een penseel in de hand. Nu ze zowel op het werk als in de privé-sfeer geconfronteerd werd met corona, haar twee dochters werden ziek, besloot ze een schilderij te maken dat symbool staat voor de coronacrisis.

‘De Ommekeer’, zo heet het schilderij dat de Wilrijkse Els Matthys maakte over de coronacrisis. Al van kindsbeen af is ze bezig met kunst, en schildert ze taferelen die recht uit het hart komen. Ze is verpleegster in het UZA, dus op haar werk wordt ze dezer dagen vaak met corona geconfronteerd. Daarbovenop werden haar beide dochters ziek. “Zij zijn ondertussen weer genezen, maar dat grijpt je toch wel aan", vertelt Els. “Daarom besloot ik mijn emoties op het doek te zetten. Ik wist op voorhand niet hoe het schilderij eruit moest zien, het kwám gewoon.”

Op het schilderij staat een verpleegster, gehurkt bij het raam. Ze kijkt naar buiten en het licht dat via het raam naar binnen komt, staat symbool voor de hoop. Ze schreef er ook een tekst bij, waaruit moeilijke momenten, maar ook enkele positieve noten doorklinken. “Het zijn sombere tijden voor iedereen, maar ik wil toch een boodschap van hoop brengen”, zegt Els.

De tekst die Els bij ‘De Ommekeer’ schreef:

Als een bliksem die door de hemel flitst,

zo plots lijkt alles om ons heen veranderd!

De angst grijpt om ons heen,

de wereld geeft ons niet meer hetzelfde beeld,

alles is vervormd.

De vijand kijkt ons als het ware recht in de ogen

en verspert onze weg...

hij is er overal en

we kunnen er niet meer aan ontsnappen!

Nee, buiten is het anders nu,

we komen tot stilstand

en moeten terug, naar binnen,

naar een quarantaine,

op zoek naar onszelf...

Alles ging te snel,

onze identiteit raakte stilaan verloren,

onze rugzak was overvol!

Als uit het niets,

kwam er een vreemde gast plots ingrijpen

in ons bestaan

om ons tot inzicht te brengen,

telkens opnieuw!

Geen eeuw bleven we er van gespaard...

Om een hoger doel te bereiken

zullen we diep in onszelf moeten graven,

afgescheiden van elkaar om zo

uiteindelijk verbonden te geraken,

samen achteruit,

terug in de tijd

om dan tot stilstand te komen

en zo zicht te krijgen op de wereld

die nu de nieuwe werkelijkheid blijkt te zijn...

We worden ons bewust in deze nieuwe tijd

om de dingen anders te gaan aanpakken!

We hebben nu samen een blik geworpen,

naar binnen en naar buiten

Binnenin worstelen we met onszelf,

buiten lijkt alles stil en vredig...

En dan de mensen om ons heen,

die beginnen we terug ‘echt’ te zien,

vanuit ons hart,

vanuit een collectief bewustzijn!

Ieder individu, gelijkwaardig aan elkaar,

van beneden aan de ladder tot bovenaan,

Het is diezelfde ladder die ons draagt,

diegenen die onderaan staan moeten

deze ladder dragen,

zonder hen bereiken we niet

waarvoor we hier allen uiteindelijk zijn!

In deze donkere dagen,

met onze angsten,

kunnen we onze kracht gaan bundelen,

onze creativiteit botvieren

en ‘samen’ aan een toekomst bouwen,

waar iedereen beter van wordt...

Is het niet dat we allen een doel voor ogen hebben?

En welk dan?

Steenrijk worden in belastingsparadijzen

en zonder mededogen toekijken?

Of leven vanuit overvloed en zorgen

dat ‘iedereen’ er beter van wordt?

Als je echt vanuit je hart leeft,

is die keuze snel gemaakt...

Wordt het niet eens tijd

om te veranderen,

wij mensen?

Kijk naar buiten,

loop in de stilte,

zie door het bos de bomen weer staan!

Hoor de liedjes van de vogels,

ze willen ons iets vertellen...

‘Kijk’ naar al de mooie dingen,

ze zijn er niet zomaar!

Laten we niet blind zijn voor de wereld

om ons heen, nu niet

en later niet!

We kunnen het tij doen keren,

maar wel vanaf ‘nu’...

Of gaan we wachten

tot er weer een vijand

onze weg komt versperren,

die nu weer vrij gemaakt is!

Nee, laten we ‘samen’ in eer en geweten,

zonder angst,

met onvoorwaardelijke liefde,

aan een nieuwe toekomst bouwen...