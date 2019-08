Vernieuwd plafond van grote aula op campus Wilrijk stort in Patrick Lefelon

30 augustus 2019

08u54 4 Wilrijk De renovatie van de grote aula Fernand Nédée op de campus in Wilrijk is fout gelopen. Het nieuwe plafond is woensdagochtend ingestort. Niemand raakte daarbij gewond. De aula die plaats biedt aan 600 studenten zal gebruikt kunnen worden bij de start van het nieuwe academiejaar.

De aula Fernand Nédée is de op één na groootste aula van de Universiteit Antwerpen. Hij ligt op de campus Drie Eiken in Wilrijk en wordt gebruikt voor de richtingen geneeskunde, pharmacie en diergeneeskunde. Het gebouw dateert van begin jaren zeventig en was aan vernieuwing toe.

Woordvoerder Peter De Meyer van de Universiteit Antwerpen: “De grote hall die vaak voor congressen en recepties werd gebruikt, is in de loop van het vorige academiejaar aangepakt. De lessen in de aula konden gewoon doorgaan. Vanaf juni is de renovatie van de aula zelf gestart en die zou tegen 23 september afgerond worden. Door de instorting van het nieuwe plafond gaan we die datum niet meer halen.”

Op last van de arbeidsauditeur is het gebouw volledig afgesloten. Deskundigen onderzoeken wat de oorzaak is van de instorting en controleren ook de vernieuwde plafonds in andere delen van het gebouw. Pas daarna kan de opruiming en de herstelling hervatten.

Op fietsafstand

De universiteit is in de buurt van Wilrijk op zoek naar een grote zaal waar tijdelijk lessen kunnen worden gegeven. Op de campus zijn acht kleinere aula’s voor telkens 250 studenten. Voor enkele grotere lessen volstaan die niet.

Peter De Meyer: “Een zaal in een bioscoopcomplex of in een congrescentrum zou ideaal zijn. Alleen is dat in de onmiddellijke buurt van de campus Drie Eiken in Wilrijk niet zo voor de hand liggend. De studenten moeten er met de fiets naartoe kunnen. Een andere mogelijkheid is de lessen digitaal te geven. De prof neemt zijn les live op en die video wordt dan gestreamd naar de studenten. Wij hebben nog drie weken tijd om een oplossing te zoeken.”