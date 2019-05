Verdachte man met verboden wapen en inbrekersmateriaal gepakt Sander Bral

28 mei 2019

Een getuige belde in de nacht van maandag op dinsdag naar de politie omdat hij een man zag die zich verdacht gedroeg. De verdachte hield zich in de Cederlaan in Wilrijk op aan de geparkeerde auto’s en had een kap over z’n hoofd getrokken. De politie kwam ter plaatse en kon de verdachte vatten. In een tas die de man droeg, vond de politie een verboden wapen en inbrekersmateriaal. Hij droeg ook handschoenen. In de omgeving werd ook nog een kniptang gevonden. Uit het relaas van de getuige kon opgemaakt worden dat de verdachte was aangekomen met een fiets en bij aankomst van de politie er vandoor wilde gaan met een andere fiets. Zeker één van de fietsen werd eerder in de omgeving gestolen. De verdachte van 39 jaar werd meegenomen naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.