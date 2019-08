Vandaal steekt banden plat van acht geparkeerde wagens Sander Bral

09 augustus 2019

Een onbekende heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in de Koningin Elisabethstraat de banden stukgestoken van een achttal geparkeerde wagens. De feiten deden zich voor rond half één. De politie startte een onderzoek naar de vandaal. Hij is nog niet opgepakt.