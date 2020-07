Van roodrijden tot drugs achter het stuur: politie stelt 33 overtredingen vast Sander Bral

10 juli 2020

12u43 0 Wilrijk Bij een verkeerscontrole op de Boomsesteenweg ter hoogte van de Boekstraat en de Kleine Steenweg in Wilrijk heeft de politie donderdag 33 overtredingen vastgesteld.

Tien personen reden zonder gordel, tien met de gsm in de hand, drie bestuurders reden door het rood en drie vertraagden niet voor het oranje licht. Eén persoon had geen keuringsbewijs, een andere geen rijbewijs en in één wagen zat een kind niet in een kinderzitje. Eén bestuurder was onder invloed van drugs en één onverzekerde wagen werd in beslag genomen.