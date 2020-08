Valaardreef in Wilrijk krijgt snelheidsremmers: rijbaankussens en verkeersplateau moeten verkeer afremmen ADA

22 augustus 2020

14u55 0 Wilrijk De Valaardreef is een geliefkoosde baan voor hardleerse snelheidsduivels en daarom zal de stad Antwerpen enkele maatregelen treffen zodat er minder snel gereden wordt. De werken starten op 9 september. Na zes maanden zal het project geëvalueerd worden.

Metingen van de stad Antwerpen hebben uitgewezen dat er te snel gereden wordt in de Valaardreef in Wilrijk en daarom is beslist enkele maatregelen te nemen om dat verkeer te vertragen. Tussen 9 en 29 september zal er een prefab verkeersplateau met aan beide zijden een verdrijvingsvlak en stadsgrijze plooibakens in de parkeerstrook ter hoogte van het Klein Hoefken aangelegd worden. Er komt ook een verkeersplateua ter hoogte van de Petunialei. Twee rijbaankussens met ernaast een gedeeltelijke inname van de parkeerstrook met een verdrijvingsvlak en stadsgrijze plooibakens komen tot slot ter hoogte van de Kartuizersstraat.

Na zes maanden komt er een evaluatie van de nieuwe situatie en wordt er bekeken of de snelheid effectief verminderd is. Bijsturingen zijn nadien altijd mogelijk.