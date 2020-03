UZA en Middelheim Ziekenhuis krijgen 3.000 rozen als dank voor hun inzet tijdens coronacrisis ADA

31 maart 2020

16u13 3 Wilrijk Het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen en het Middelheim hebben elk 1.500 rozen gekregen als dank voor hun inzet tijdens deze coronacrisis. Het bedrijf 2Grow sloeg de handen in elkaar met rozenteler Dirk Lissens om op alle mogelijke manieren een steentje bij te dragen.

De zorgsector letterlijk in de bloemetjes zetten, dat was het opzet van start-up 2Grow. Zij sloegen de handen in elkaar met Pebble en Bostoen en verdeelden 6.000 rozen over vier ziekenhuizen. Als dank voor hun inzet tijdens deze coronacrisis.

Net als vele andere sectoren hebben ook de siertelers het enorm moeilijk. “Als gevolg van COVID-19 staan siertelers enorm onder druk omdat de vraag naar bloemen enorm gekelderd is. Zo is de #Flowerboostchallenge ontstaan: red de bloemenkwekers, steun zorgverleners. Hier gaan bedrijven in de tuinbouw elkaar uitdagen op dezelfde trend als bij de ‘ice bucket-challenge’. In ons geval werden we uitgedaagd door een Nederlands partnerbedrijf MJ-Tech. Aangezien de sierteeltindustrie ons ook nauw aan het hart ligt en omdat we het zorgpersoneel in België een hart onder de riem wilden steken, nemen wij dan ook met plezier deze challenge aan”, klinkt het bij 2Grow.

Het bedrijf koos ervoor om samen met hun investeringsbedrijf Pebble 6.000 rozen te doneren aan vier ziekenhuizen in België, waaronder het UZA en het Middelheim Ziekenhuis. “Zij kunnen deze dan verdelen onder het personeel of gebruiken om de kamers wat op te fleuren. Ook residentiële projectontwikkelaar Bostoen draagt zijn steentje bij en zorgt voor de logistieke ondersteuning van dit initiatief”, klinkt het.

Ondertussen springt Aldea group ook op de kar, en gaan zij op hun beurt de zorgverleners in hun rusthuizen in de bloemetjes zetten.