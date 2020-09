UAntwerpen zwaait studenten uit met feestelijke drive-in: “’Applaus’ werd gegeven met knipperende koplampen”



Caroline Van de Pol

29 september 2020

20u59 0 Wilrijk In coronatijden is niets zoals het was, ook de proclamaties niet. Maar dat betekent niet dat het geen onvergetelijke avond kan worden. Vraag maar aan de afstuderenden van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen op UAntwerpen: zij zwaaien af met een drive-in.

Na jaren van blokken en (her)examens wacht op het einde van elke universitaire opleiding de plechtige proclamatie. Dat feestelijke orgelpunt delen de afzwaaiers met hun collega-studenten, maar ook met hun lief, hun ouders, de professoren en de assistenten. Zo’n avond in een volle aula of theaterzaal is altijd onvergetelijk, maar in coronatijden helaas onmogelijk. Maar de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen wilde de lichting 2019-20 absoluut op een bijzondere manier uitzwaaien.

Ouders en lief kunnen mee

“We staken de koppen bij elkaar”, vertelt decaan Guy Hubens. “Heel wat ideeën passeerden de revue, maar eentje stak er duidelijk bovenuit: waarom organiseerden we geen drive-inproclamatie? Een dergelijke plechtigheid heeft heel wat voordelen in coronatijd: de studenten kunnen zo hun ouders en/of hun lief meepakken, en alles kan toch COVID-proof verlopen. Dat hebben we uiteraard gedaan in overleg met expert Pierre Van Damme, ook vicedecaan van de faculteit.”

De faculteit knutselde samen met de mensen van EventsFactory een origineel evenement in elkaar. Plaats van het gebeuren: Parking 3 op Campus Drie Eiken. De drive-inproclamatie zal de nodige traditionele ingrediënten hebben, zoals een speech van de rector en het uitreiken van prijzen aan de meest verdienstelijke studenten. Maar enkele extra elementen maken er gegarandeerd een onvergetelijke avond van.

Bediening op rolschaatsen

“Drinken bestel je via WhatsApp”, legt Davy Luyten van EventsFactory uit. “Vervolgens wordt je bestelling aan je auto geleverd door een van de girls on wheels. Bediening op rolschaatsen dus. De aanwezigen kunnen via de autoradio alles volgen met een FM-frequentie en er is natuurlijk ook een podium met een groot scherm. Per auto voorzien we ook een goodiebag.”

Student Frederik (24) behaalde zijn bachelor Geneeskunde en nam dinsdagavond deel aan het speciale evenement. “Ik ben blij dat de universiteit een alternatief afstudeerfeest heeft georganiseerd”, vertelt hij. “Toen we aankwamen zorgden rookkanonnen voor sfeer en bij het afsluiten was er een soort van vuurwerk. De afgestudeerden kwamen per groep -met voldoende afstand- op het podium en als ‘applaus’ mochten de familieleden in de auto’s met hun koplampen knipperen. Helemaal op het einde werd er één keer samen geclaxonneerd. Ik vond het heel goed georganiseerd, het voelde als een volwaardige proclamatie.”