Twee jonge veelplegers gepakt na diefstal van gsm Sander Bral

10 juli 2020

12u52 0 Wilrijk De politie heeft een 22-jarige man opgepakt voor de vermeende diefstal van een gsm donderdagavond in de Sint-Bavostraat in Wilrijk. Kort nadien kwam zijn 21-jarige kompaan zichzelf aangeven op het politie antoor. Beide mannen zijn geen onbekenden voor het gerecht.

Enkele jongeren werden donderdagavond in de Sint-Bavostraat in Wilrijk bedreigd en gedwongen een gsm af te geven. Een politiepatrouille kwam ter plaatse en kon dankzij getuigen een 22-jarige verdachte opsporen. Hij werd opgepakt in zijn verblijfplaats. Niet veel later kwam ook zijn 21-jarige medeverdachte zich aangeven op het politiekantoor. Het duo blijft aangehouden voor verder onderzoek.