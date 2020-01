Twee geseinde personen gepakt tijdens controleactie Sander Bral

31 januari 2020

Wilrijk De wijkteams van de regio Zuid controleerden dinsdag samen met de mobiele eenheid en het Orida-fietsteam in Wilrijk, Hoboken en op het Kiel.

Er werd prioriteit gegeven aan die regio’s die als inbraakgevoelig gelden, maar er werd ook aandacht besteed aan allerlei vormen van overlast, zoals drugsgebruik en parkeeroverlast.

Tijdens de actie werden twee geseinde personen aangetroffen. Eén gecontroleerde man bleek ook illegaal in ons land. 55 foutparkeerders werden beboet en twee niet-verzekerde wagens werden getakeld. Vier personen bleken in het bezit van drugs. Met deze gerichte acties wil de wijkwerking het veiligheidsgevoel in hun regio’s verbeteren en overlast aanpakken.