Truckers niet in orde: meer dan 17.000 euro aan boetes geïnd Sander Bral

10 maart 2020

11u12 0

De verkeerspolitie controleerde maandag vrachtwagens op de Boomsesteenweg in Wilrijk. In totaal werden veertien vrachtwagens aan een controle onderworpen. Tien van de veertien trucks waren niet in orde met de rij- en rusttijden. Eén voertuig was niet in orde met de tachograaf. Vier ladingen waren niet veilig gezekerd en zeven uitzonderlijke vervoeren waren niet correct. In totaal werd voor meer dan 17.000 euro aan boetes geïnd.