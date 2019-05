Trainers van Inter Milaan komen Antwerpse jeugd voetballes geven (en Radja is er misschien ook bij) Annelin Marien

23 mei 2019

18u00 4 Wilrijk Van 1 tot en met 5 juli vindt het tweede Inter Academy Camp plaats op de Wilrijkse Pleinen. In een video op de website van Inter Academy moedigt Inter (Milaan)-speler Radja Nainggolan de kinderen alvast aan om zich in te schrijven voor het vijfdaagse trainingskamp met Italiaanse trainers van Inter.

Het Inter Academy Camp is een trainingskamp voor kinderen van 5 tot 16 jaar, voor zowel recreatieve voetballers als kinderen van de elite (het hoogste niveau van jeugdspelers in België). “De groepen worden ingedeeld op niveau, en elk kind zal ook training krijgen van een Italiaanse trainer van Inter”, aldus Dean Pynaerts, mede-organisator van het kamp. “Deze trainers zijn van absoluut topniveau en fulltime in dienst van Inter, en zullen de trainingen in Wilrijk sportief in goede banen leiden. Zo willen we de Italiaanse Inter-filosofie meegeven aan de kinderen.” De Italianen worden bijgestaan door Belgische trainers, die onder andere het Engels zullen vertalen.

Het is de tweede keer dat Inter een Academy Camp organiseert in Wilrijk. Vorig jaar waren er 110 kinderen ingeschreven, en kwamen er vier trainers van Inter mee. Nu zullen dat er vijf zijn, omdat het Antwerpse kamp een van de grootste van Europa blijkt te zijn. Of Radja ‘himself’ ook een dag aanwezig zal zijn om te kinderen aan te moedigen, is nog niet geweten.

Inschrijven kan via www.interacademycamp.be

