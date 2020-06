Toezicht op sluikstort in Wilrijk: 26 feiten vastgesteld Sander Bral

23 juni 2020

11u13 0

Op zondag heeft het politiewijkteam van Wilrijk op enkele hotspots voor sluikstort toezicht gehouden. Niemand werd op heterdaad betrapt maar de politie heeft wel 26 keer sluikstort gevonden en gevraagd aan de stadsdiensten om het nodige te doen.

Tegelijk hield het team ook het verkeer in de gaten. De inspecteurs stelden negen inbreuken vast. Bij één persoon werd hasj in beslag genomen. Er is ook één gas-pv opgesteld voor het urineren in het openbaar. Eén bestuurder zijn rijbewijs werd ingetrokken omdat hij tegen 95 km/uur reed waar 50 toegestaan is.

Ook in de regio Oost is sluikstort vastgesteld. Daar werden vier gas-boetes opgesteld. Twee keer omdat iemand papier en sigarettenpeuken op de openbare weg gooide, twee gevallen van sluikstort aan glasbakken aan De Schans en aan het Arenaplein.