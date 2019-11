Theadrôme failliet verklaard: Al zeven kandidaat-overnemers melden zich ADA

13u16 0 Wilrijk Theadrôme in Wilrijk is failliet. Het theater uit 1912 dan volledig werd gerenoveerd deed dienst als feestzaal, concertzaal maar evengoed galabals en banketten. Er zal nu een overnemer gezocht worden. Sinds de bekendmaking hebben zich al 7 kandidaat-overnemers gemeld.

Menig bruiloften, afstudeerfeestjes en galabals passeerden er de revue maar sinds vorige week is Theadrôme in Wilrijk officieel failliet verklaard. En zo lijkt er een einde te komen aan het theater dat dateert uit 1912. Tenzij Veilinghuis Hammertime tegen november een nieuwe overnemer heeft gevonden. En die kans acht Steven van Hammertime reëel. “Het gebouw is instapklaar. Het is vrij van BTW, schulden en brouwer. Dat maakt dat het een heel interessante zaak is.” Wordt er toch geen overnemer gevonden, dan zal de inboedel geveild worden.

Theadrôme heeft een feestzaal met bar in de aanbieding, een podium van 45 vierkante meter, drie loges met bijhorende make-uptafel, een professioneel uitgeruste keuken en een vestiaire voor 350 personen.