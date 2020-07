Tesla vliegt uit de bocht: brandweer krijgt vuur moeilijk geblust CVDP

27 juli 2020

15u14 18 Wilrijk In de Kerkeveldstraat in Wilrijk vond maandagmiddag een ongeval plaats met een Tesla. De brandweer kreeg de elektrische wagen moeizaam geblust.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Omstreeks 14 uur verloor de bestuurder de controle over zijn stuur en vloog hij uit de bocht”, vertelt Sven Lommaert van Politiezone Antwerpen. “De bestuurder geraakte lichtgewond. Er waren geen andere partijen bij het ongeval betrokken.” Vermoedelijk maakte de bestuurder een testrit samen met drie inzittenden. Door de crash tegen een boom en haag vatte de elektrische wagen vuur. “De brandweer heeft moeite om het te blussen. Het voertuig zal daarvoor moeten ondergedompeld worden met water. Omdat het nog een lange tijd zal duren, vragen we om de omgeving te vermijden. Buurtbewoners sluiten ook best hun ramen en deuren.”