Stad start onderzoek naar alternatieven voor verbrandingsoven ISVAG ISVAG: "Doe maar, wij zijn de beste van de klas"

03 juli 2019

16u57 1 Wilrijk Het college zet via een ‘Request for Information’ (RFI) het licht op groen voor een onderzoek naar het verwerken van brandbaar restafval. Daarmee opent de stad een tweede piste naast de ISVAG-verbrandingsinstallatie. Bij ISVAG reageren ze verrast maar geloven ze in hun verhaal: “Zolang appelen met appelen vergeleken worden, is er niets aan de hand.”

ISVAG droomt van een nieuwe verbrandingsinstallatie op de site in Wilrijk maar door het ontbreken van een sloopvergunning werd de vergunning geweigerd door Vlaanderen. Dat was een mokerslag voor het bedrijf maar ISVAG liet duidelijk verstaan dat ze een nieuwe vergunningaanvraag zal indienen, nu mét sloopvergunning voor de huidige oven.

Maar daar gaat de stad Antwerpen niet op wachten. Ze start een onderzoek naar het verbranden van restafval en opent een tweede piste naast de plannen van ISVAG via een Request for Information (RFI). “De criteria voor de toewijzing zijn kostprijs, timing, capaciteit, inschakeling in het klimaat- en afvalbeleid van de stad. We zijn niet getrouwd met één of andere locatie en formule. We opteren voor een duidelijk tweesporenbeleid. Voorbereidingen voor de vergunning van ISVAG blijven lopen. Ondertussen verkennen we andere mogelijkheden”, zegt schepen voor stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau.

ISVAG reageert verrast

Bij ISVAG reageren ze toch verrast op dit nieuws maar blijven ze geloven in hun verhaal. “Iedereen is vrij om dingen te onderzoeken en zolang er appelen met appelen vergeleken worden, hebben wij het volste vertrouwen in de uitkomst dat wij de beste van de klas zijn. Aan dit project gaan jaren van onderzoek vooraf en we worden hierover internationaal bejubeld. We zijn ervan overtuigd dat zowel qua installatie en locatie er geen betere alternatieven te vinden zijn”, aldus Kristof Bossuyt, voorzitter van de Raad van Bestuur van ISVAG. Met de RFI wil de stad een concreet beeld krijgen van potentiële warmteleveringen aan het warmtenet Zuid. Zo wordt er op zijn minst een oplossing geboden voor de reeds aangegane engagementen van warmteproductie aan Nieuw-Zuid, Blue Gate Antwerp en de industrieterreinen in Wilrijk.

De stad Antwerpen doet voor haar onderzoek beroep op VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) om samen met haar de resultaten van de bevraging te analyseren om tegen het einde van dit jaar tot een concrete werkbare conclusie te komen. “Met deze rondvraag wil de stad tegen het einde van het jaar een duidelijk beeld krijgen van zowel de alternatieven op vlak van afvalverwerking, als deze op vlak van warmteleveringen aan het warmtenet Nieuw-Zuid, Blue Gate Antwerp en de industrieterreinen in Wilrijk. Dit moet ons in staat stellen een keuze te maken voor een technisch haalbaar en betaalbaar toekomstscenario met maximale milieuwinst”, vult schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws aan.