Slachtoffers explosie Ridderveld krijgen gedenkplaat: “Schade deed denken aan een V1-bom” Jasper van der Schoot

03 september 2020

15u07 0 Wilrijk Burgemeester Kristof Bossuyt heeft donderdagmiddag een gedenkplaat op het Ridderveld onthuld, waar exact een jaar geleden twee huizen en een appartementsgebouw werden vernield door een enorme gasexplosie. Ook legde hij er een bloemenkrans neer als eerbetoon aan de hulpverleners die destijds ter plaatse kwamen en aan de 86-jarige vrouw die bij de ontploffing om het leven kwam.

Precies een jaar geleden, op 3 september 2019, werd de buurt rond het Ridderveld in Wilrijk opgeschrikt door een stevige gasexplosie. Daarbij kwam de 86-jarige Louise D’Hertefelt om het leven. Drie huisblokken werden compleet vernield door de ontploffing en de schade aan de omliggende gebouwen was aanzienlijk. Ramen sneuvelden, plafonds kwamen naar beneden en een aantal garagepoorten werden kapot geblazen.

Burgemeester Kristof Bossuyt wilde deze gelegenheid niet stilletjes voorbij laten gaan. “Door de coronacrisis konden we uiteraard geen grootschalig evenement op poten zetten, maar we vonden het toch de moeite om even stil te staan bij deze tragedie. Daarom hebben we deze gedenkplaat opgetrokken”, zegt hij. Samen met wat buurtwoners en een bescheiden delegatie van de nabijgelegen Johannesschool legde de burgemeester ook een bloemenkrans bij de plaat. Dichter Lander Cornelis schreef een gedicht voor de gedenkplaat met de naam ‘Om en bij het Ridderveld’.

V1-bom

“Eigenlijk hebben we die dag nog geluk gehad dat er maar één dode viel”, stelt Bossuyt. “Er waren bouwvakkers aan het werk in een van de drie vernielde gebouwen, maar die hadden op het moment van de explosie net hun middagpauze. De impact van de ontploffing deed denken aan de schade veroorzaakt door een V1-bom tijdens de Tweede Wereldoorlog. De hulpdiensten die destijds ter plaatse zijn gekomen hebben uitstekend werk geleverd en ervoor gezorgd dat we nu ‘slechts’ één dode te betreuren hebben.”

De gedenkplaat die er nu staat is een tijdelijke. “Momenteel wordt het Ridderveld heraangelegd, dus we gaan op termijn een permanent eerbetoon oprichten op het nieuwe plein. We wilden dit ‘jubileum’ echter niet ongemerkt voorbij laten gaan”, aldus de burgemeester. “Ook het vermelden waard: een koppel dat in een van de vernielde huizen woonde, 76 en 71 jaar oud, heeft inmiddels een aanvraag ingediend om hun woning te kunnen verbouwen. Momenteel huren zij een appartement in het centrum van Wilrijk, maar toen hun woning vernield werd woonden ze daar al 50 jaar. Omdat die plaats zoveel emotionele waarde voor hen heeft, willen zij hun oude woning toch in ere herstellen.”