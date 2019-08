Slaapkamerbrand in Wilrijk: “Simpelweg deur sluiten al genoeg om schade te beperken” Sander Bral

24 augustus 2019

10u27 0 Wilrijk Bij een slaapkamerbrand in een woning aan de A12 in Wilrijk hebben drie personen zichzelf in veiligheid kunnen brengen in de nacht van vrijdag op zaterdag. Ze sloegen de slaapkamerdeur bewust achter zich dicht bij het verlaten van de woning waardoor ze de schade aan de woning konden beperken.

Bij het aanrijden kreeg de brandweer te horen dat drie personen opgesloten zaten in de woningbrand. “Bij aankomst hadden ze zichzelf gelukkig al geëvacueerd”, zegt Jasmien O van Brandweer Zone Antwerpen. “Meer nog, ze hadden de deur van de brandende slaapkamer bewust achter zich dicht geklapt zodat er in de andere ruimten van de woning slechts lichte rookschade was. De slaapkamer brandde wel volledig uit. Het is altijd fijn als je kan vermelden dat zoiets simpel als de deur sluiten al veel schade kan beperken”, benadrukt O.

De oorzaak van de brand wordt onderzocht. De brandweer moest tijdens de interventie ook een kat redden uit de brand. De bewoners werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht.