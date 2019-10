Schoonvader van Julie Van Espen geeft gratis lessen zelfverdediging: “Volg je instinct als je vindt dat het ergens niet veilig lijkt” Redactie

17 oktober 2019

19u01 0 Wilrijk ‘Pioen’ heet het project, genoemd naar de lievelingsbloem van Julie. Het logo is een zonnetje, “omdat Julie een zonnetje was.”, aldus Peter Huyghe. Pioen is een initiatief van Peter, de schoonvader van Julie Van Espen, die eerder dit jaar vermoord werd in Merksem. Hij geeft dit academiejaar gratis lessen zelfverdediging aan de Universiteit Antwerpen.

Dinsdagavond gaf Peter Huyghe zijn eerste les zelfverdediging van het academiejaar, aan studenten van de Universiteit Antwerpen op campus Drie Eiken in Wilrijk. In drie sessies geeft hij vrouwen, maar ook mannen, enkele basistechnieken mee om zich te verdedigen. Daar gaat hij nog het hele academiejaar mee door. “En de lessen zitten al zo goed als vol”, vertelt Peter.

Afleiden is heel belangrijk, zoals spuwen, slaan of schoppen. Dan leren we de dames aan om uit een greep verlost te geraken, en dan moet je lopen Peter Huyghe

Een paar weken na wat er met Julie is gebeurd, kwam Peter met het idee voor Pioen. “Ik heb dat toen besproken met de familie Van Espen, en ze vonden het een fantastisch idee. Julie wilde dingen veranderen in het leven, iets betekenen. Dit is mijn bijdrage aan haar wens. Als dit één vrouw hetzelfde lot als dat van Julie kan besparen, is het meer dan geslaagd.”

Martial arts

Peter doet al sinds zijn 20ste aan ‘martial arts’ (vechtkunst, red.), en gaf er ook les in. “Dat waren veel trap- en springtechnieken, maar wat ik hier geef, valt daar niet mee te vergelijken. Ik heb er een aantal aspecten uitgenomen, zodat iedereen zich kan verdedigen. Ik wil ook meisjes op de mat die niet sportief zijn, of fysiek niet sterk zijn, want ook zij moeten zich kunnen verdedigen in noodsituaties.”, vertelt Peter.

Peter beschrijft de lessen als ‘weerbaarheidscoaching’, en zijn gericht op drie pijlers: alertheid, assertiviteit en verdediging. “Bij de eerste twee pijlers staan dames vaak niet stil dat die ook heel belangrijk zijn. Dat zijn simpele dingen: ik hamer er bijvoorbeeld altijd op dat je niet met oortjes of een koptelefoon moet rondlopen, want dan ben je een gemakkelijk target. Hetzelfde als je met je gsm in je handen loopt. En loop bijvoorbeeld ook altijd in verlichting als het donker is, en volg je instinct als je vindt dat het ergens niet veilig is. Als het dan uiteindelijk zover komt dat een aanvaller je vastgrijpt, zijn er een paar technieken die je kan gebruiken. Afleiden is heel belangrijk, zoals spuwen, slaan of schoppen. Dan leren we de dames aan om uit een greep verlost te geraken, en dan moet je lopen.”

Met nog 5 andere gevechtsportinstructeurs geeft Peter nu elke dinsdagavond om de twee weken les aan zo’n 40 geïnteresseerden. “Er zijn ook enorm veel scholen die me contacteren, of ik bij hen wil langskomen voor zo’n les. Daar gaan we tot hiertoe nog niet mee beginnen, want ik werk ook nog voltijds. Eerst gaan we dit academiejaar afwachten, maar misschien breiden we in de toekomst nog wel uit.”