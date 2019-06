Schoolkinderen en bejaarden volgen samen turnles Annelin Marien

05 juni 2019

11u16 0 Wilrijk ‘Intergenerationeel turnen’: in GO! Parkschool Ieperman en Woonzorgcentrum Bloemenveld in Wilrijk zijn ze ervan overtuigd. De kinderen van de lagere school en de bewoners van het woonzorgcentrum volgen al een paar maanden enthousiast samen turnles. En dat heeft zo zijn voordelen, zowel voor de kinderen als voor de ouderen.

Het is geen geheim dat bewegen zowel fysiek als mentaal een positief effect heeft op de gezondheid. Sporten is belangrijk voor de motorische ontwikkeling van kinderen, maar ook voor oudere mensen helpt actief blijven om zich lichamelijk en mentaal fitter te voelen. Voor veel ouderen is bewegen ook een sociale aangelegenheid én dus een manier om ‘onder de mensen’ te blijven. Voordelen genoeg dus, en daarom hebben de lagere school en het woonzorgcentrum beslist om samen turnlessen te volgen.

“Onze school kreeg vanuit Bloemenveld de vraag om vanaf volgend schooljaar samen te turnen. Onze leraren reageerden enthousiast en bovendien past zo’n intergenerationeel project binnen de sleutelcompetenties en doelen van actief burgerschap. We zijn er daarom dit schooljaar al mee gestart”, vertelt Ann Olieslagers, directeur van GO! Parkschool Ieperman. “De bewoners kijken elke week uit naar het wekelijks ‘samen turnen’. De kinderen brengen leven in de brouwerij en dat verdrijft bij veel bewoners de eenzaamheid. En voor de kinderen draagt intergenerationeel samenwerken bij tot een positieve beeldvorming rond ouder worden en traint het nieuwe sociale vaardigheden.”

Vandaag kregen de kinderen en ouderen hun laatste turnles samen, maar in de toekomst plannen de school en het woonzorgcentrum nog meer activiteiten samen.