School geëvacueerd na ontploffing: “We dachten meteen aan aanslag” JAA BJS

03 september 2019

15u39 0 Wilrijk Meer dan 300 leerlingen van de Johannesschool in Wilrijk, een kleuter- en basisschooltje achter de hoek van de plaats van het ongeval, zijn na de explosie geëvacueerd naar een andere schoolcampus een straat verderop. De kleuters en leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar waren op de speelplaats tijdens de ontploffing. “We dachten meteen aan een aanslag”, zegt directrice Sonja Heughebaert.

“Een aantal kindjes begon te wenen en panikeerde. We hebben ze meteen opgevangen, klas per klas, iedereen geteld en vervolgens in colonne naar ons tweede gebouw aan de overkant van de straat gebracht. Ondertussen belden heel wat ouders ons in paniek en kwamen ze overstuur aan bij de school. Online was het gerucht ontstaan dat de school zélf ontploft was. Gelukkig raakte geen enkel van de kinderen gewond.”

Klusjesman Mario toont ons de schade. Binnenin de klaslokalen liggen de scherven verspreid tussen de krijtjes en het speelgoed. “Gelukkig waren alle kinderen buiten, anders was het voor hen gevaarlijk geweest”, vertelt Mario. “Het zal nog even duren voordat we alles opgeruimd hebben, hier mag geen splinter glas meer liggen voordat de school terug opengaat.”

Alle andere kinderen zijn ondertussen bijna allemaal opgehaald door hun ouders. “We zullen bekijken wat we de komende dagen nog moeten doen”, zegt directrice Heughebaert. “Mogelijk zijn er kindjes zodanig geschrokken dat ze extra begeleiding nodig hebben.”

Pluim voor de directie

Victoria (7) was in haar klasje van het tweede leerjaar les aan het volgen toen de explosie gebeurde. “Er was ineens een hele luide knal en daarna gingen de ramen van onze klas kapot”, vertelt het meisje. “Een van mijn klasgenootjes heeft zich met haar hand een beetje aan het glas gesneden, maar verder was iedereen ok. Ik zag ook het dak van een huis instorten en was heel bang.”

Na de explosie werden de leerlingen snel geëvacueerd. “In die andere school hebben we heel de middag spelletjes gespeeld. Tot mijn mama mij is komen halen”, zegt Victoria.

Mama Mariola is tevreden over hoe de evacuatie is verlopen. “Ik heb begrepen dat heel rustig is gebeurd. Een pluim voor de directie dus. Nu ga ik mijn dochter thuis geruststellen, want ze is zeer onder de indruk.”