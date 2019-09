Ringlaan en Groenenborgerlaan krijgen nieuwe asfaltlaag BJS

05 september 2019

14u19 0 Wilrijk Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het vernieuwen van de fietspaden langs de Ringlaan en de Groenenborgerlaan. Nu deze werken klaar zijn krijgt ook de rijbaan op de Ringlaan tussen de Prins Boudewijnlaan en de Floraliënlaan een nieuwe asfalt laag. De werken verlopen kant per kant om de hinder voor de omwonende zoveel mogelijk te beperken.

Ook de asfalteringswerken op de Groenenborgerlaan, ter hoogte van het tankstation Q8 en tussen de Beukenlaan en het rond punt, worden in de loop van het najaar uitgvoerd. Begin 2020 is het de beurt aan de rijbaan op de Groenenborgerlaan tussen het rond punt en de Prins Boudewijnlaan.

Tijdens de werken op de Ringlaan wordt het doorgaand verkeer omgeleid via de Grotesteenweg en de Elisabethlei. Lokaal verkeer kan via de Keizershoevestraat of via de Pater Damiaanstraat de omliggende straten bereiken. Tijdens de werken op de Groenenborgerlaan wordt het doorgaand verkeer omgeleid via de Krijgsbaan. Lokaal verkeer kan via de Oosterveldlaan de omliggende straten bereiken.