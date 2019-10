Rieten mand en kussens op de weg veroorzaken kettingbotsing Sander Bral

13 oktober 2019

16u54 0

Op de R11 in Wilrijk is zaterdagmiddag een ongeval gebeurd door een rieten mand die op de rijbaan lag. Een auto reed op de rechterrijstrook in de richting van Hoboken en moest naar links uitwijken om een aanrijding met het obstakel te vermijden. Wat verderop op de linkerrijstrook lagen ook nog eens twee kussens. De bestuurder van de wagen kon niet meer terug naar rechts uitwijken door ander verkeer en besloot in de remmen te gaan.

Een tweede auto kon de mand ook ontwijken, maar moest uitwijken naar rechts om niet met de eerste auto te botsen. Het remmanoeuvre van de eerste bestuurder kon niet ontweken worden waardoor het uiteindelijk toch tot een aanrijding kwam tussen de twee wagens. Een derde auto kon de mand wel ontwijken maar botste tegen het tweede voertuig.

De eerste twee wagens liepen blikschade op maar waren nog rijvaardig. De voorkant van de derde auto was volledig ingedeukt en bleek niet meer rijvaardig. De drie inzittenden van de eerste wagen raakten lichtgewond, maar gingen zelf een arts raadplegen. De twee inzittenden van het derde voertuig lieten zich ook medisch verzorgen. De eigenaar van de mand en de kussens heeft zich ter plaatse bij het vaststellende politieteam gemeld.