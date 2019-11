Restaurant Danieli il Divino viert 25ste verjaardag met 25 uur non-stop service voor goede doel ADA

06 november 2019

11u26 1 Wilrijk De 25ste verjaardag van Danieli il Divino, het Italiaanse restaurant in de Beukenlaan in Wilrijk, is er eentje die niet onopvallend voorbij zal gaan. Om de 25 jaren te vieren in park den Brandt, blijft de zaak in de nacht van 9 op 10 november de volle 25 uur open. Gasten kunnen komen dineren op het uur dat ze verkiezen, terwijl doorlopend optredens en speeches plaatsvinden. De gehele opbrengst gaat naar het Koningin Paola Kinderziekenhuis.

De deuren van Danieli il Divino openen op 9 november om 20u om pas weer te sluiten op 10 november om 21u. Op het menu gedurende die 25 uur: de bekendste gerechten van het Italiaanse restaurant. Gasten kunnen een timeslot van ongeveer twee uur reserveren en dus tafelen van bijvoorbeeld 22u tot middernacht. Of van 4u tot 6u voor de nachtraven. Of van 8u tot 10u voor het ontbijt van de dag. Of nog om 17u in de late namiddag. Een speciaal voor de verjaardag ontworpen klok met 1,2 meter diameter houdt de tijd bij.

Nog op het menu 25 uur lang speciale acts, optredens, speeches en de aanwezigheid van een rist bekende Vlamingen en Antwerpenaars. Maar ook drank. Want speciaal voor de verjaardag ontwerpt cocktailbar The Pharmacy een speciale Danieli il Divino-cocktail. “Het recept blijft vooralsnog geheim. We kunnen wel al onthullen dat er een geut champagne bij zal zijn. En dat een variant van die cocktail aangeboden wordt als welkomstdrank. Een photobooth zorgt ervoor dat de gasten ook een tastbare herinnering naar huis kunnen nemen. Elke aanwezige krijgt ook een geschenkenpakket mee naar huis”, klinkt het. De Geest, Peter van Laet (Mama’s Jasje), Belle Perez, Metejoor, Jean-Bosco Safari, Sofie & Hervé Martens zorgen voor de muzikale noot.

De opbrengst van de avond wordt geschonken aan het Koningin Paola Kinderziekenhuis. “Hiermee willen we alle onderzoeksruimtes verder afwerken met het super leuke onderwater-thema, dat de kids even doet wegdromen tussen al de minder aangename ervaringen die nu eenmaal bij een ziekenhuis horen.”

Om het bedrag aan te dikken, worden speciale wijnen en pastapakketten geveild. Maar ook vaste waarde Jean-Jacques, al sinds het begin verbonden aan Danieli Il Divino, zal tegen betaling een warme en hartelijke kus komen geven aan de gasten. Bovendien wordt een tombola georganiseerd. Tot slot kunnen gasten een toer backstage boeken om het bekende restaurant ook achter de schermen bezig te zien.

Kostprijs om te reserveren: een voorschot van 25 euro dat nadien van de rekening wordt getrokken. Maar er is plaats genoeg. Danieli Il Divino draait die avond op 80 couverts per service. Wat de totale capaciteit al snel op 1.000 bezoekers brengt.