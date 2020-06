PVDA voert actie bij beeld van pater De Deken: “Essentiële schakel in grondstoffenroof van het Afrikaanse continent” ADA

19 juni 2020

11u31 1 Wilrijk PVDA Wilrijk hield een protestactie bij het standbeeld van Pater De Deken in Wilrijk. “ Met een kleine ceremonie ‘herdenken’ we zijn tijdgeest en koloniale context, nemen we symbolisch afscheid van de pater-missionaris, en geven de voorzet om het debat over het beeld en zijn boodschap te heropenen”, klinkt het.

In 2015 kreeg het standbeeld van Pater De Deken in Wilrijk een informatiebordje. Maar veel meer dan enkele data kan je er niet op terugvinden. Te weinig vindt PVDA. “Missionarissen zoals pater De Deken waren geen onschuldige goede zielen die aan liefdadigheid wouden doen. Ze waren een essentiële schakel in de grondstoffenroof van het Afrikaanse continent. Terwijl de oorspronkelijke bevolking goedschiks of kwaadschiks de westerse beschaving werd opgedrongen en meteen werd ingepeperd dat ze minderwaardig was, verdwenen de opbrengsten van de natuurlijke rijkdom in de zakken van grote industriëlen en bankiers”, zegt PVDA.

Waarom niet nadenken over een collectie of verzamelplek voor dergelijke beelden in het Middelheim Beeldenpark, waar het hoe en waarom van hun bestaan degelijk kan uitgelegd worden? PVDA

Tijdens de ceremonie werd voorgelezen uit het boek ‘Twee jaar in Congo’ dat Pater De Deken schreef. “Hier staat pijnlijk duidelijk in hoe hij zelf over Congo dacht. Op pagina 25 lezen we: ‘Zij ver­tonen haast niets anders dan apengezichten, dikvlezige lippen, omgekruld en uitspringend als een snuit, benen met haar bedekt gelijk die van een orang-oetang, enge, platte borsten, en armen zo lang dat de handen tot op de knieën hangen. En welke vreemde kreten die aardige snaken kunnen uit­stoten ! Het is om er van te gaan lopen!’”

“Ideaal van blanke superioriteit”

Volgens PVDA is het beeld geen onschuldig kunstwerk.”Het toont een ideaal van blanke superioriteit, je kan niet naar dit beeld kijken en die boodschap er niet uit halen.” Toch moet het beeld niet verdwijnen van de partij maar is er wel nood aan veel meer informatie en duiding over de tijdsgeest en het verleden. “Waarom niet nadenken over een collectie of verzamelplek voor dergelijke beelden in het Middelheim Beeldenpark, waar het hoe en waarom van hun bestaan degelijk kan uitgelegd worden? Waar er educatief gebruik kan van gemaakt worden, waar de band met hedendaagse onderdrukking, ideeën van minderwaardigheid en discriminatie kan gelegd worden? Want die is er wel degelijk.”