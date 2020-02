Primeur voor Antwerpen: Bib Bist in Wilrijk krijgt eerste onbemande bibliotheek ADA

23 februari 2020

18u34 0 Wilrijk Bibliotheek Bist in Wilrijk breidt haar dienstverlening verder uit en past haar openingsuren aan. Tijdens de bijkomende openingstijden zal de districtsbibliotheek experimenteren met het concept van de onbemande bib. Met dit pilootproject wil Bib Bist zowel inzetten op extra flexibiliteit voor haar bestaande klanten als nieuwe leden werven.

Bib Bist in Wilrijk start als eerste bibliotheek in de provincie Antwerpen met dit project. Het idee van de onbemande openingsuren is overgewaaid uit Scandinavië, Duitsland en Nederland waar ze al langer succes oogsten met deze vorm van dienstverlening. Ook enkele Vlaamse bibliotheken bieden sinds vorig jaar deze service aan en boeken ook positieve resultaten.

Bib Bist leent zich perfect voor dit proefproject omdat ze de traditionele bibliotheekwerking reeds geruime tijd aanvult met een veelvoud aan publieks- en vormingsactiviteiten. Mede hierdoor kon ze nog extra lezers aantrekken. Door toevoeging van de onbemande openingsuren ambieert Bib Bist deze tendens positief verder te zetten. Door haar huis nog vaker open te stellen, wil ze geïnteresseerden bereiken die omwille van drukke agenda’s tot nog toe niet in de bib geraakten.

Concreet betekent dit dat Bib Bist vanaf 1 maart ook op dinsdagochtend van 8 tot 10 uur, dinsdag- en woensdagavond van 20.15 tot 22 uur en zondag van 10 tot 17 uur open zal zijn. Naast deze onbemande tijdsblokken blijven de reguliere openingsuren met bibliotheekmedewerkers behouden. Dankzij dit pilootproject verhoogt het totale aantal openingsuren van 44 naar 57 uren.

In functie van dit proefproject is een nieuw toegangssysteem opgezet om tijdens de vastgelegde onbemande uren toegang tot bib Bist te verlenen. Geregistreerde gebruikers kunnen de deuren openen door het scannen van hun A-kaart. Om de nodige veiligheid te garanderen is er camerabewaking.