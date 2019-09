Pop-up Grand Café Den Brandt blijft wegens succes permanent open AMK

24 september 2019

17u34 1 Wilrijk Op 22 juni opende Wim Van der Borght in Kasteel den Brandt een pop-up: Grand Café Den Brandt. Wegens succes blijft het niet bij een pop-up, maar wordt de zaak permanent verlengd.

Het restaurant krijgt een vaste plek in Kasteel den Brandt in Wilrijk. Met zijn stijlvol interieur in een groene omgeving kan menig buurtbewoner of passant komen genieten van een Franse brasseriekaart, met focus op Franse wijnen & champagnes. De menukaart wordt uitgebreid met wildgerechten en binnenkort ook feestelijke kerstgerechten voor in de maand december.