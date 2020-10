Politie vindt 1,3 kilogram cannabis onder kinderbed tijdens huiszoeking in Wilrijk CVDP

13 oktober 2020

15u04 0 Wilrijk De Antwerpse politie heeft maandagochtend tijdens een huiszoeking in Wilrijk een aanzienlijke hoeveelheid drugs gevonden. De verdachte (34) werd gearresteerd en aangehouden.

Het wijkondersteuningsteam Zuid deed de huiszoeking als onderdeel van een lopend onderzoek naar handel in verdovende middelen. Bij de verdachte is drugs gevonden die verstopt zaten onder een kinderbed. Het ging over een aanzienlijke hoeveelheid, zo’n 1.300 gram. Bij de huiszoeking werd ook een weegschaal, vier gsm’s en een som geld gevonden en in beslag genomen. De verdachte is een man van 34 jaar. Hij is ter plaatse gearresteerd en kwam bij de onderzoeksrechter. De man is aangehouden.