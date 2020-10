Passagier afgevoerd naar ziekenhuis na botsing op R11 in Wilrijk: niemand in levensgevaar Jasper van der Schoot

05 oktober 2020

10u50 0 Wilrijk Op de R11 in Wilrijk zijn maandagochtend twee auto’s tegen elkaar gebotst. Een passagier is afgevoerd naar het ziekenhuis nadat die licht gekneld was geraakt in een van de voertuigen, maar niemand verkeert in levensgevaar. Gedurende drie kwartier was er wel wat verkeershinder.

Maandag rond half negen kregen de politie en brandweer een oproep dat twee voertuigen op de R11 in Wilrijk tegen elkaar waren gereden. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Een passagier in één van de voertuigen zat lichtjes gekneld, maar de brandweer heeft de persoon in kwestie relatief snel kunnen bevrijden. De passagier is daarna afgevoerd naar het ziekenhuis.

De interventie door de hulpdiensten verliep vlot, maar door het ongeval was er gedurende drie kwartier wel wat verkeershinder op de R11. De brandweer moest ook tijdelijk helpen het verkeer te begeleiden tot de politie arriveerde.