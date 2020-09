Exclusief voor abonnees Parket wil netbeheerder Fluvius voor strafrechtbank na gasexplosie in Wilrijk: “Nochtans voerden andere partijen werken uit in die straat” Sander Bral

01 september 2020

11u46 7 Wilrijk Het parket van Antwerpen wil één jaar na de dodelijke explosie op het Wilrijkse Ridderveld Het parket van Antwerpen wil één jaar na de dodelijke explosie op het Wilrijkse Ridderveld netbeheerder Fluvius voor de correctionele rechtbank brengen , net als Fluvius-topmannen Frank Vanbrabant (57) en Wim Den Roover (59. De familie van dodelijk slachtoffer Louisa D’hertevelt (86) hoopt vooral op duidelijkheid en Fluvius reageert verbaasd: “Andere partijen voerden werkzaamheden uit in de bewuste straat.”

Donderdagmiddag is het exact één jaar geleden dat een verwoestende gasexplosie op het Wilrijkse Ridderveld drie woningen van de kaart veegde. De reddingswerkers konden drie bewoners van onder het puin halen maar naar de laatste vermiste, de 86-jarige Louisa D’hertefelt, werd nog tot drie uur ’s nachts gezocht vooraleer ze dood werd teruggevonden.

Het parket van Antwerpen opende een onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing en dat onderzoek is nu afgerond. De inhoud is voorlopig nog niet duidelijk, maar wel blijkt het dat er mogelijk fouten zijn gemaakt. Twaalf dagen voor de ontploffing werd er bij de buren van Louisa nog aan de gastoevoer gewerkt door onderaannemers van Fluvius. Mogelijk is daar iets misgelopen.

