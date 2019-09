Oxfam Wilrijk viert 20ste verjaardag AMK

18 september 2019

11u34 8 Wilrijk Zaterdag is het 20 jaar geleden dat Oxfam-Solidariteit een tweedehandswinkel opende in Wilrijk. In de Jules Moretuslei wordt er brocante, kleding, boeken en informatica verkocht. Recent werd de winkel heringericht, twee redenen om zaterdag feest te vieren dus.

Klanten en sympathisanten zijn zaterdag welkom voor workshops, muziek en hapjes. Zo zal er een kookdemonstratie Indisch koken worden georganiseerd, komt de districtsburgemeester speechen, en zijn er workshops werken met recyclagemateriaal.

Al wat in de Oxfamwinkel verkocht wordt, werd geschonken door mensen uit Antwerpen. De winst gaat naar de projecten van Oxfam-Solidariteit tegen onrecht en armoede wereldwijd. Er werken ook internationale vrijwilligers bij Oxfam-Solidariteit in Wilrijk, in het kader van een sociaal tewerkstellingstraject.