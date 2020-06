Overvaller probeert gouden ring van Philomena (89) te stelen CVDP

03 juni 2020

09u20 2 Wilrijk Een overvaller probeerde begin dit jaar de gouden ring van Philomena (89) te stelen aan winkelcentrum De Kern in Wilrijk. Hij werd voordien gefilmd door een camera in broodjeszaak Panos. Opsporingsprogramma Faroek op vtm lanceerde dinsdagavond het opsporingsbericht.

Op 18 januari kwam de 89-jarige Philomena ‘s morgens iets drinken in het winkelcentrum. Ze bracht eerst een bezoek aan broodjeszaak Panos. Daar ging de verdachte naast haar zitten. “Eerst liep hij heen en weer en dan kwam hij naast mij zitten. Hij hield mijn ring in ‘t oog”, vertelt ze. Een camera registreerde de verdachte in de broodjeszaak.

De dader ging naar buiten en even later rond 9 uur vertrok Philomena naar Bistro Ortolana aan de overkant van de straat. “Toen ik daar binnen was, kwam hij achter mij en sloot hij de deur. Hij pakte mij vast en probeerde met zijn andere hand mijn ring te stelen. Het enige wat ik kon doen was om hulp roepen”, vertelt Philomena. Een voorbijganger zag wat er gebeurde en vroeg de overvaller om naar buiten te gaan. Daarop vluchtte hij weg, zonder ring.

De overvaller is mager gebouwd en heeft kort zwart haar en een scherp gezicht. Hij heeft een terugwijkende haarlijn, donkere ogen en een grote neus. Volgens bedienden van de Panos was hij onder invloed van drank of drugs en sprak hij gebrekkig Nederlands.

Wie meer weet over deze poging tot overval of de verdachte herkent, kan gratis en anoniem de politie contacteren via 0800/30.3000 of via opsporingen@police.belgium.eu.