Opnieuw overleg over dossier ISVAG-verbrandingsoven in Wilrijk BJS/BLG

09 juni 2020

16u03 0 Wilrijk In de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie staat het dossier van de nieuwe afvalverbrandingsoven in Wilrijk dinsdag uitzonderlijk een tweede keer op de agenda. De commissie herbekijkt een voorlopig eerste advies, nadat het Vlaams Energieagentschap zijn advies wijzigde van een weigering naar een toekenning van een vergunning.

In het dossier voor een nieuwe afvalverbrandingsoven van intercommunale ISVAG in Wilrijk, moet Vlaams minister voor Energie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een beslissing nemen over het al dan niet toekennen van een omgevingsvergunning. Ze doet dat op basis van adviezen door de bevoegde administraties, maar over die adviezen heerst al maanden onduidelijkheid.

In maart formuleerde het Vlaamse Enegieagentschap (VEA) een negatief advies rond het toekennen van een omgevingsvergunnging voor de nieuwe installatie. Het VEA haalde toen aan dat voor de kostenbatenanalyse verwezen werd naar een energiestudie van 2018, uit een eerdere aanvraag. Bovendien werd er geen rekening gehouden met mogelijke alternatieven die waren onderzocht in een VITO-rapport.

Aangepast advies

Mee op basis van dat negatief VEA-advies stelde de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) begin mei een voorlopig ontwerp van een advies, dat ook negatief was. Maar op 22 mei kwam het VEA met een aangepast advies, dat “positief met opmerkingen” is. Daarin argumenteert het VEA dat een kostenbatenanalyse geen statisch document is en het ook niet als breekpunt voor het al dan niet toekennen van een omgevingsvergunning kan gebruikt worden.

“Op basis van dit nieuwe element overlegt de GOVC uitzonderlijk een tweede keer”, zegt woordvoerder Brigitte Borgmans, woordvoerder bij het Vlaams Departement Omgeving. “Het finale advies wordt bezorgd aan de minister en zal verschijnen op het Omgevingsloket.”

Bond Beter Leefmilieu noemt het erg merkwaardig dat het VEA zijn advies aanpaste en zou het ongepast vinden moest de GOVC haar oordeel wijzigen. “Er zijn immers geen nieuwe inhoudelijke elementen, en de bezwaren tegen het project blijven onverminderd geldig.”

Ook in de Antwerpse gemeenteraad zorgt het ISVAG-dossier voor wrevel. Het schepencollege wil geen advies over de oven uitbrengen, omdat coalitiepartners N-VA en sp.a het niet eens geraken.