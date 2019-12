Opnieuw kogelinslagen gevonden in Antwerpen, deze keer aan Oudebaan Wilrijk en niet Oudebaan Ekeren Sander Bral

02 december 2019

10u37 21 Wilrijk Er is opnieuw een schietincident geweest in Antwerpen. In een loods aan de Oudebaan in het district Wilrijk werden maandagochtend kogelinslagen gespot. Het is nog niet duidelijk wanneer er precies geschoten is. Het gerechtelijk labo en het parket zijn ter plaatse. Vorige week werd er ook al Er is opnieuw een schietincident geweest in Antwerpen. In een loods aan de Oudebaan in het district Wilrijk werden maandagochtend kogelinslagen gespot. Het is nog niet duidelijk wanneer er precies geschoten is. Het gerechtelijk labo en het parket zijn ter plaatse. Vorige week werd er ook al een woning beschoten in de Oudebaan , maar dan in Ekeren. Mogelijk is er een verband tussen beide zaken.

Momenteel is er nog niet veel geweten over het voorval. Het parket van Antwerpen kan enkel bevestigen dat er sprake is van een schietincident. “Er zijn inslagen gezien in het gebouw”, zegt woordvoerder Kristof Aerts. “Het is nog niet duidelijk wanneer er geschoten werd.”

Er meldden zich op dit moment geen gewonden. De zaakvoerder van de getroffen loods wenste maandagochtend niet te reageren.

Vijfde incident op één week tijd

Het is al het vijfde soortgelijke incident in amper een week tijd in Antwerpen. Vorige week werd er in de Van Heystveltstraat in Deurne een granaat in een woning geworpen die gecontroleerd tot ontploffing werd gebracht door ontmijningsdienst DOVO. Ook in Merksem werd een appartement geviseerd door twee granaten die wel tot ontploffing kwamen maar weinig schade berokkenden. In de Karel Geertsstraat in Borgerhout werd een man beschoten, hij kon op eigen houtje naar het ziekenhuis wandelen.

Ten slotte werd er ook een woning onder vuur genomen in de Oudebaan in Ekeren. De 74-jarige dame die er woonde heeft geen banden met de haven of het Antwerpse drugsmilieu. Wellicht hadden de daders zich van adres vergist en mogelijk is er dus een verband met de kogelinslagen van maandagochtend, ook in de Oudebaan, maar dan in Wilrijk.