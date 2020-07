Onder invloed van drugs en onverzekerde wagen in beslag genomen: verkeerscontrole Boomsesteenweg Sander Bral

10 juli 2020

Het wijkteam van Wilrijk controleerde donderdag samen met het verkeersondersteuningsteam op de Boomsesteenweg ter hoogte van de Boekstraat en de Kleine Steenweg. Er werd toezicht gehouden op verkeersovertredingen en voertuigen aan een controle onderworpen.

Tijdens de controle werden 33 overtredingen beboet: tien personen zonder gordel, tien chauffeurs met de gsm in de hand, drie roodrijders en drie bestuurder die niet vertraagden voor het oranje licht. Eén persoon zonder schouwingsbewijs, één bestuurder zonder rijbewijs op zak en één wagen zonder kinderzitje. Eén bestuurder was onder invloed van drugs en één onverzekerde wagen werd in beslag genomen.