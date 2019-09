Omwonenden dodelijke explosie krijgen ongepaste reclame in brievenbus: “Dit is lijkenpikkerij” HAA

05 september 2019

11u31

Bron: ATV, VTM NIEUWS, Belga, eigen berichtgeving 46 Wilrijk Kort na de dodelijke explosie in Wilrijk probeert een handelaar munt te slaan uit de ramp. Buurtbewoners kregen een kaartje in de bus van een glazenmaker die reclame maakt om beschadigde vensters te vervangen.

Bewoners aan het Ridderveld zijn hier niet over te spreken. “Dat vind ik érg ongepast”, zegt een buurtbewoner aan ATV. “Dit is lijkenpikkerij. Zeker als je weet dat er een dode is gevallen.”

Bij de zware explosie in Wilrijk liet de 86-jarige Louisa D. het leven. Ze woonde in een van de drie rijhuizen die door de ontploffing volledig van de kaart werden geveegd. Drie andere personen werden door de brandweer en Civiele Bescherming levend van onder de brokstukken gehaald. Zij raakten gewond, één van hen heeft het ziekenhuis intussen mogen verlaten.

Veertig containers puin geruimd

De materiële schade op de rampplek is enorm. Naast de drie huizen die volledig verwoest zijn, liepen nog drie andere woningen ernstige schade op. En bij tal van panden in de Valaarwijk sneuvelden er ramen of raakten er deuren, garagepoorten of daken beschadigd.

De talloze schadegevallen in de ruime omgeving worden momenteel nog steeds opgemeten. Dertig bewoners kregen een plaats aangeboden in een opvanglocatie. Er werden al veertig containers puin geruimd ondertussen.

Massale ontplooiing hulpdiensten

De Antwerpse politie deelde vanochtend een infografiek met een gedetailleerde tijdlijn en cijfers over de enorme ontplooiing van hulpdiensten dat komt kijken bij zo’n ramp. Daaruit blijkt dat de eerste vierentwintig uur na de explosie niet alleen 133 politiemensen werden ingezet, maar ook 92 brandweerlieden met vijftien wagens, 35 medische hulpverleners, dertien leden van de civiele bescherming, 25 mensen van de stad en 13 deskundigen communicatie van de verschillende organisaties.

Overlevende Guillaume (75) getuigt over ramp

Het mag een wonder heten dat de verwoestende ontploffing niet meer slachtoffers heeft geëist. De 75-jarige Guillaume Moyaert overleefde de ramp ternauwernood. Hij was dinsdagmiddag koffie aan het drinken in zijn keuken toen de wijk plots werd opgeschrikt door de immense knal. “Het was zoals in de oorlog”, getuigde de lichtgewonde man gisteren in VTM NIEUWS.