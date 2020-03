Olympiër Jaouad Achab krijgt Wilrijkse Trofee voor Sportverdienste ADA

12 maart 2020

14u50 0 Wilrijk De Wilrijkse ‘Trofee voor Sportverdienste 2019’ gaat naar Jaouad Achab. De regerend Europees kampioen taekwondo kreeg op de ‘Viering Sportief Wilrijk’ de titel van strafste sporter.

Het districtsbestuur en de Wilrijkse adviesraad sport zetten de lokale sportkampioenen van 2019 in de schijnwerpers. 33 individuele atleten en 9 teams behaalden een kampioenstitel in provinciale en nationale competities. De ‘Viering Sportief Wilrijk’ werd in goede banen geleid door Sporza-journalist Erwin Van den Sande. Een bijzondere gast was ex-wielrenner Alex Van Linden. Hij blikte terug op zijn deelname aan de Olympische Spelen van München van 1972 en blikte vooruit naar het Wilrijkse wielerweekend van 15, 16 en 17 mei, in het kader van de viering van 100 jaar Olympische Spelen in Antwerpen. Toen werden de pistewedstrijden afgewerkt op de wielerbaan ‘Garden City’ in Wilrijk.

Naar jaarlijkse gewoonte werd de strafste Wilrijkse sporter of vereniging bekroond met de ‘Trofee voor Sportverdienste’. De jury koos dit jaar voor Jaouad Achab. In 2019 werd hij voor de derde keer Europees kampioen. Daarnaast behaalde Jaouad brons op het wereldkampioenschap en won hij onder andere de wereldbekerwedstrijd in Egypte. Op de komende Olympische Spelen geldt Jaouad Achab als een van de Belgische medaillekandidaten.