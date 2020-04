Nestkastjes leerlingen Sint-Ursula Instituut hebben meteen succes: koppel pimpelmezen broedt er eerste eitje uit ADA

10 april 2020

12u30 0 Wilrijk Het harde werk van de leerlingen van het Sint-Ursula Instituut in Wilrijk wordt beloond. Vorige winter maakten ze een honderdtal nestkastjes voor pimpelmezen in strijd tegen de processierups. Vrijdagochtend ontdekten ze dat een koppel pimpelmezen nu gretig gebruik maakt van hun woonst.

In november vorig jaar bouwden de leerlingen van het Sint-Ursula Instituut in Wilrijk een honderdtal nestkastjes voor mezen. Op die manier wilden de leerlingen hun steentje bijdragen om de populatie processierupsen op een natuurlijk manier terug te dringen. De rupsen zorgen elke zomer voor heel wat huiduitslag bij mens en dier maar de mees lust wel eens graag zo’n rupsje.

Vrijdagochtend deden de leerlingen en leerkrachten een aangename ontdekking. Via een webcam in een nest ontdekten ze dat een koppel pimpelmezen een eerste ei legden. Tot nu was het nog onduidelijk of de vogels definitief voor de nestkast op school zouden kiezen. In de eerste fase bouwen meesjes op verschillende plaatsen een nestje om nadien een definitieve beslissing te nemen. Met de komst van het eerste ei mag iedereen nu dagelijks een extra eitje verwachten tot er zo’n tiental in het nest liggen. De broedduur duurt vervolgens een tweetal weken. Als de eitjes uitkomen zal het drie weken duren tot de jonge vogeltjes het nest verlaten. U kan vanuit uw kot alles live volgen via de website of livestream van de school.