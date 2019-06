Motorrijder wil file inhalen en knalt op voertuig: in levensgevaar Sander Bral

21 juni 2019

Op het kruispunt van de Ullenstraat en de Frans Van Dunlaan in Wilrijk is donderdagnamiddag een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding. Een wagen die richting Mortsel reed op de Frans Van Dunlaan stopte ter hoogte van de Ullensstraat om doorgang te verlenen aan een voertuig dat vanuit de Ullensstraat links wilde afslaan richting Prins Boudewijnlaan. Er was op dat moment sprake van een verkeersdrukte en stapvoets verkeer.

Toen de wagen de baan overstak reed een motorrijder, die de file voorbijreed in op het voertuig. De man kwam ten val en raakte zwaargewond. De MUG-arts kwam ter plaatse en stelde levensgevaar vast, de dertigjarige man werd overgebracht naar het ziekenhuis, zijn motor moest getakeld worden. De bestuurder van de personenwagen en zijn inzittenden raakten niet gewond. Na controle bleek dat de motorrijder mogelijk niet over een geldig motorrijbewijs te beschikken.