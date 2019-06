Motorrijder (43) gewond bij aanrijding Sander Bral

21 juni 2019

17u31 0

Op het kruispunt van de Boomsesteenweg en de Moerelei in Wirlijk is donderdagnamiddag een man op een motorscooter gewond geraakt bij een aanrijding. De motorrijder kwam uit de Moerelei en wilde rechtdoor rijden richting Krijgslaan. Hij reed in op een wagen die op de Boomsesteenweg reed richting Antwerpen. De bestuurder van de motorscooter, een man van 43 jaar, kwam ten val en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De 35-jarige bestuurster van de personenwagen raakte niet gewond. Wellicht negeerde één van beide partijen een rood verkeerslicht.