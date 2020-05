Motard (56) slingert over wagen na frontale botsing: slachtoffer in levensgevaar Sander Bral

04 mei 2020

18u10 14 Wilrijk Een 56-jarige motorrijder is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een ongeval op de Frans van Dunlaan in Wilrijk. Het kwam tot een frontale botsing waarbij de motard weggeslingerd werd over de wagen. Beide voertuigen zijn volledig verloren.

De 56-jarige motard reed over de Frans van Dunlaan richting Mortsel toen er uit de Struisbeeklaan een personenwagen kwam gereden die linksaf de van Dunlaan opreed. “Het kwam tot een frontale botsing tussen beide voertuigen”, zegt Willem Migom van de lokale politie. “De motorrijder vloog door de klap over de wagen heen. Hij moest moet levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht worden. De bestuurder van de personenwagen is erg onder de indruk, maar kwetste zich niet. Beide voertuigen zijn volledig verloren.”

Na anderhalf uur eerste zorgen en takeling kon de Frans van Dunlaan terug vrijgegeven worden.