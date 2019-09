Milde straf voor man die bestuurder neersteekt bij banale ruzie om tankbeurt: “Bedankt rechter, u zal er geen spijt van krijgen” Patrick Lefelon

25 september 2019

09u44 164 Wilrijk Een banale discussie over wie er het eerst mocht tanken, liep bijna fataal af voor een 37-jarige Antwerpenaar. Hij werd begin dit jaar door Suhrat H. (32) uit Antwerpen in de buik gestoken. De dertiger krijgt van de rechtbank 3 jaar cel, met uitstel. Het Openbaar Ministerie had acht jaar cel gevorderd. Suhrat H. bedankte de rechter voor die unieke kans: “U zal er geen spijt van krijgen.”

De feiten speelden zich op 9 januari af in een benzinestation aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. Beide mannen wilden aan dezelfde pomp tanken, maar het slachtoffer was eerst, tot groot ongenoegen van Suhrat H. Ze slingerden elkaar verwensingen naar het hoofd, waarna de beklaagde als eerste een vuistslag uitdeelde.

Ik wou dat hij stopte en wilde hem in het been steken. Toen hij op de grond viel, struikelde ik en belandde het mes in zijn buik. Veroordeelde

De uitbater en zijn zoon probeerden de twee kemphanen uit elkaar te halen, maar ze bleven de confrontatie opzoeken. Suhrat H. liep naar zijn bestelwagen en kwam terug met een mes. Het slachtoffer deinsde achteruit en viel op de grond, waarna de beklaagde hem in de buik stak.

Vuistslag

Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, waar hij meteen geopereerd werd. De beklaagde werd ter plaatse gearresteerd. Hij verklaarde dat hij groggy was door een harde vuistslag van het slachtoffer. Hij was bang en had het mes genomen om zich mee te verdedigen. “Ik wou dat hij stopte en wilde hem in het been steken. Toen hij op de grond viel, struikelde ik en belandde het mes in zijn buik. Ik heb niet met opzet gestoken.”

Volgens zijn advocaten Brechte Pype en Len Augustyns is er sprake van wettige zelfverdediging, minstens van uitlokking. Het Openbaar Ministerie is het daar niet mee eens. “Hij lokte de discussie uit en gaf de eerste vuistslag. Bovendien lag het slachtoffer al op de grond, toen hij stak. Van die struikeling is trouwens niets op de camerabeelden te zien”, zei de procureur.

Het slachtoffer stelde zich geen burgerlijke partij en was ook niet aanwezig op de zitting.

De rechtbank ging niet mee in de forse strafeis van het openbare ministerie. Suhrat H. krijgt 3 jaar cel maar hoeft die niet uit te zitten als hij een hele reeks voorwaarden naleeft. Zo moet hij werk zoeken, zijn drugsverslaving aanpakken en een anti-agressiecursus volgen. “Dit is een eenmalige kans”, benadrukte de rechter. Waarop Suhrat H. haar plechtig beloofde: “U zal hier geen spijt van krijgen. Ik zal de voorwaarden zeker naleven.”