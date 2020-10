Maar twee klanten per keer mogen ontvangen door corona? Dan opent Fiona gewoon een extra pop-up ADA

01 oktober 2020

18u59 26 Wilrijk Fiona Walscharts van Fashion Store Sî-Ta breidt haar winkel noodgedwongen uit om de coronacrisis te overleven. Door de kleine oppervlakte van haar winkel mag ze maar twee klanten tegelijk ontvangen. Vaste klanten wachten wel maar passanten hebben dat geduld niet. En dus begint ze een pop-upstore boven haar winkel.

Men moet creatief zijn in ongewone tijden en dus besloten Fiona Walscharts en haar mama Marie-Paul, de drijvende kracht achter winkel Fashion Store Sî-Ta in Wilrijk, niet te blijven toekijken hoe shoppers hun winkel voorbij lopen omdat er slechts twee kanten tegelijk binnen mogen. Ze huren daarom een tijdelijke extra ruimte naast de winkel in De Kern en pakken op die manier ook meteen de leegstand aan.

“Vaste klanten kunnen het geduld opbrengen even buiten te wachten maar passanten doen dat niet. Dankzij de pop-up kan ik dus meer klanten tegelijk ontvangen”, vertelt Fiona. In de pop-up geeft ze meteen ook aan jonge ondernemers de kans hun producten aan de man te brengen. “Het wordt een conceptstore met Belgische merken. Zo komt Karen met Let’s Rebel en mijn zus Joyce met Très Joli. Zo willen we het lokaal shoppen ook promoten.”

De pop-up opent vrijdag 2 oktober tot en met 31 december. “Ideaal voor de eindejaarsperiode”, lacht Fiona.