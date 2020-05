Maak kennis met de nieuwe grasmaaiers van begraafplaats Schoonselhof: 150 Kempische heideschapen ADA

19 mei 2020

15u34 1 Wilrijk Tot nu toe gebruikte de stad machines om de ongewenste begroeiing op de grachtkanten te verwijderen. Maar vanaf nu nemen 150 Kempische heideschapen die taak over. Zij zullen de grachtkanten begrazen en zo op een duurzame manier bijdragen tot een beter en ecologisch beheer ervan.

De uitgestrekte parkbegraafplaats Schoonselhof telt ongeveer 8 kilometer aan grachtkanten. Het onderhoud daarvan met machines is een tijdrovende taak. Bovendien beschadigen de maaimachines soms de wortels van de bomen in de lanen en verdichten ze de ondergrond.

Stootbegrazing

Vanaf nu zal een kudde heideschapen, met een vaste herder, de grachtkanten begrazen, wat het machinaal beheer overbodig maakt. Hiervoor maakt de herder gebruik van stootbegrazing. Daarbij bakent hij telkens een perceel rondom een gracht af met verplaatsbare rasters, waarna de begroeiing kort en intensief begraasd wordt. Wanneer de grachtkanten voldoende zijn afgegraasd, worden de rasters verplaatst.

De schapen zijn het gewoon om op steilere taluds en schralere terreinen te grazen, maar er is ook extra aandacht voor hun welzijn. De herder controleert dagelijks de kudde en leidt hen regelmatig naar een vlak gedeelte waar ze kunnen rusten.

“De grachtkanten in het Schoonselhof lenen zich uitstekend voor de begrazing met schapen”, zegt schepen voor Groen en Stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau. “Het is beter voor het milieu en niet duurder dan machinaal beheer. Het Schoonselhof is een plaats waar mensen komen rouwen of stilte zoeken. Onderhoudswerken met machines kunnen dat verstoren. Schapen op deze plek is overigens niets nieuws. Zo bestaat er fotomateriaal uit 1904 van een herder met zijn kudde schapen op het Schoonselhof. Het domein was toen nog in privéhanden. Pas in 1911 kocht de stad het gebied om er een begraafplaats in te richten.”