Leerlingen Sint-Ursula-Instituut Wilrijk bouwen 100 nestkasten in strijd tegen eikenprocessierups ADA

28 november 2019

09u14 0 Wilrijk Elk jaar is het opnieuw een groot probleem: processierupsen die in grote getallen zich nestelen in bomen. De kleine diertjes kunnen venijnig uit de hoek komen en zorgen voor huidirritaties als je ermee in aanraking komt. En daar willen de leerlingen van het Sint-Ursula-Instituut Wilrijk iets aan doen.

Onderzoek toont aan dat het plaatsen van nestkasten voor mezen de opmars van de eikenprocessierups kan terugdringen. En dat zette de leerlingen en leerkrachten aan het denken. “Wat als we nu eens massaal nestkasten bouwen?”

De provincie Antwerpen bracht het enthousiaste leerkrachtenteam in contact met Jef Lauwers, domeinwachter en natuurkenner van het Rivierenhof. Jef was zeer verheugd met de ontwikkeling van 100 nestkasten en was zeer benieuwd naar de slaagkansen van het project. Vorig jaar zorgden de brandharen van de eikenprocessierups voor veel hinder bij bezoekers in het Rivierenhof.

Gepersonaliseerde nestkastjes

Na de bestelling van 1.020 op maat gezaagde plankjes en meer dan 3.000 schroeven zit het project momenteel in de productiefase. “Niet alleen het vak techniek neemt met de bouw van de nestkasten het project voor zijn rekening. Ook tijdens andere vakken wordt de ecologische bestrijding van de eikenprocessierups belicht. Tijdens P.O. worden de nestkastjes gepersonaliseerd met een pyrograaf om het gebruik van verf te vermijden. Ook het directieteam is zeer betrokken bij het project en ondersteunt in samenwerking met Brico doe-het-zelf bouwmarkt Wilrijk haar leerkrachten met de nodige middelen”, vertelt Annelies Vantvelt, één van de bezielers van het project.

Tijdens de winterperiode zullen Jef en zijn collega’s de 100 nestkastjes ophangen om vervolgens samen met de leerlingen vol spanning uit te kijken naar de eerste resultaten.