Lange rijen aan Brantano Wilrijk wegens uitverkoop CVDP

22 augustus 2020

12u33 0 Wilrijk Vanaf vandaag start de uitverkoop bij schoenenketen Brantano, in het kader van het faillissement van moederbedrijf FNG. Volgens veilinghuis Moyersoen worden er kortingen van 75 procent gegeven in een zestigtal winkels. En dat lokt bijzonder veel volk.

Op beelden is te zien hoe er bij verschillende winkels ellenlange rijen staan. Ook aan de Brantanowinkel in aan de Antwerpsesteenweg in Wilrijk schuiven mensen aan om goedkope schoenen op de kop te tikken.



