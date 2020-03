Kwartier Z wordt triagepunt voor mogelijke coronapatiënten ADA

20 maart 2020

10u26 0 Wilrijk Kwartier Z, een deel van het Gouverneur Kinsbergencentrum in Wilrijk, wordt een voorpost voor de spoedafdeling van het UZA om de mogelijke toevloed aan coronapatiënten op te vangen. De coördinatie van het triagepunt gebeurt door de plaatselijke huisartsenkring. De provincie Antwerpen stelt het gebouw gratis ter beschikking.

De beschikbare ruimte in het Gouverneur Kinsbergencentrum is ingericht voor 3 artsen, met 2 onderzoekslokalen en een onthaal. Deze ruimte wordt volledig afgesloten van de rest van het gebouw met een veiligheidssluis. Het is niet de bedoeling dat patiënten zichzelf spontaan aanbieden aan het triagepunt, dat gebeurt enkel op afspraak en na doorverwijzing door de huisarts. Op een afgescheiden deel van de parking wachten ze in hun auto tot ze telefonisch verwittigd worden dat ze aan de beurt zijn. De plaatselijke huisartsenkring Zuid (Hoboken, Kiel, Wilrijk / HAAZ) coördineert de werking van het triagepunt.

“We hebben deze locatie spontaan aangeboden als extra ondersteuning, ” zegt gedeputeerde Kathleen Helsen. “ In normale omstandigheden is Kwartier Z een centrum voor anders leren, anders werken en samenwerken in de zorgsector. Maar in deze uitzonderlijke tijden moet iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen. Daarom stellen wij onze infrastructuur graag ter beschikking om er een triagepunt van te maken. We doen dat gratis; ook de kosten voor telefonie en ICT nemen wij voor onze rekening. “

Het triagepunt opent vrijdagmiddag om 14 uur de deuren. Voorlopig wordt enkel op vaste tijden gewerkt, maar alles is erop voorzien om indien nodig snel over te schakelen naar een 24/7-werking.