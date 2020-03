Koppel uit Wilrijk zit vast in Ecuador: “De doden liggen hier gewoon op straat” Annelin Marien

31 maart 2020

10u16 14 Wilrijk Een koppel uit Wilrijk, dat anoniem wenst te blijven, gaat elk jaar een zestal weken op vakantie naar Ecuador, het geboorteland van de vrouw. Die vakantie draaide dit jaar toch even anders uit: door het coronavirus zitten ze nu vast in de stad Guayaquil, op een terugvlucht wachten ze al weken. En Ecuador is zwaar getroffen: “De doden liggen hier gewoon op straat.”

De dochter van het koppel vertelt hoe ze al twee weken probeert om haar ouders terug in België te krijgen. “Sinds 14 maart zitten mijn ouders vast in een appartementje in Cuenca, maandag zijn ze ondertussen in Guayaquil geraakt”, vertelt ze. “De Belgische overheid stuurt wel een vliegtuig naar Lima in Peru om gestrande Belgen op te halen, maar Belgen in Ecuador moeten hun plan maar trekken.”

Wachtlijst

Er is geen ambassade in Ecuador, enkel twee consulaten maar die zijn door de coronacrisis gesloten. Alle communicatie verloopt dus via de ambassade in Lima. Crisismanagement blijkt daar niet hun sterkste kant: “Mijn ouders en ik hebben verschillende mails gestuurd, moesten honderden formulieren invullen en telkens dezelfde info doorgeven, maar we kregen elke keer te horen dat we moesten wachten”, zegt hun dochter. “Als er uiteindelijk enkele vluchten waren naar Nederland en Spanje, waren die na een uur volzet. Het waren repatriëringsvluchten voor Nederlanders en Spanjaarden, en mijn ouders staan slechts op de wachtlijst. Daarbij zouden ze ook nog eens 1500 dollar per persoon moeten betalen voor hun terugvlucht!”

De Ecuadorianen verwijten Europeanen dat ze corona meegebracht hebben naar hun land. Mijn ouders kunnen er met niemand praten en mogen zelfs niemands computer gebruiken.

“De ‘oplossing’ is momenteel om in Guayaquil in de luchthaven te wachten voor het geval dat er mensen met tickets niet op tijd zouden toekomen. Guayaquil is de stad die het ergst getroffen is door corona: de richtlijnen worden er totaal niet opgevolgd, het is zelfs zo erg dat er mensen dood op straat liggen. Mijn moeder is dus terecht bang om daar te zijn! Daarbij kunnen ze op geen hulp rekenen van de bevolking zelf: mijn vader is blank, en de Ecuadorianen verwijten Europeanen dat ze corona meegebracht hebben naar hun land. Ze wantrouwen hem dus: mijn ouders kunnen er met niemand praten en mogen zelfs niemands computer gebruiken.”

Toen het koppel maandag aankwam in Guayaquil, leek het even alsof er hoop was. Ze zouden op een wachtlijst staan om naar Madrid te vliegen. “Maar Iberia wist hen te vertellen dat de Belgische ambassade helemaal geen contact met hen had opgenomen, dus dat ze niet eens op een wachtlijst staan. Het is er een chaos, ze vertelden me dat er nog minstens 40 anderen op een vlucht moeten wachten in de luchthaven.”

“Mijn moeder werkt bij de sterilisatiedienst in het Sint-Augustinusziekenhuis in Wilrijk. Ze wil dolgraag haar collega’s gaan helpen, want die hebben nu massa’s werk. En natuurlijk is het hier ook veel veiliger dan in Ecuador. Maar het is nog steeds niet zeker of ze voor het einde van de crisis nog wel op een vlucht naar België geraken.”

